В Тернополе преподаватель требовал со студентов по 4000 гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, преподаватель, будучи членом Государственной экзаменационной комиссии одного из высших учебных заведений города, вымогал через старосту у всех студентов группы неправомерную сумму в 4 тыс. грн за содействие в сдаче ими государственного экзамена и защите магистерской работы.

После получения денег от трех студентов 30 мая преподавателя задержали правоохранительные органы.

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По данному факту открыто уголовное производство и начато досудебное расследование по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Как сообщил сегодня, 31 мая, председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян на совместной встрече с городским председателем Сергеем Надалом и руководителями структурных подразделений ОГА и мэрии, правоохранительные органы задержали декана одного из факультетов Тернопольского национального экономического университета.

Он также выразил убеждение, что факты взяточничества есть и в Тернопольском национальном педагогическом университете.