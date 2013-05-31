Декан юрфака погорел на взятке

Во Львове в четверг, 30 мая, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали во время получения взятки декана факультета, профессора, доктора наук, члена приемной комиссии одного из высших учебных заведений города.

Об этом УНИАН сообщил начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Он отметил, что должностное лицо вымогало и получило от абитуриента взятку в размере 1500 долларов за содействие во вступлении в учебное заведение.

По теме: На Закарпатье задержан проректор вуза за вымогательство взятки

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, задержанным является декан юридического факультета высшего учебного заведения Львова.

В настоящее время под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области на основании материалов УБОП ГУМВД Украины во Львовской области начато уголовное производство.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, сообщили в прокуратуре области.