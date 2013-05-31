Мать Царнаева утверждает, что ее сын может ходить, и что он невиновен

В интервью Associated Press Зубейдат Царнаева сообщила, что ее сын сказал ей по телефону, что ни он, ни его брат, застреленный во время перестрелки с полицией, невиновны.

Сейчас Джохар Царнаев, раненный во время преследования полицией, находится в тюремной больнице.

Г-жа Царнаева называет телефонный разговор с сыном первым их контактом после того, как 19-летний подозреваемый был задержан.

Он сказал ей, что чувствует себя лучше, но изо всех сил пытается понять, что случилось.

"Он не сдерживал своих эмоций, словно он кричит всему миру: "Что это? Что происходит?" - говорит она. - Я чувствовала, что его сводит с ума несправедливость по отношению к нам, что они убили нашего невиновного Тамерлана".

Семья Царнаевых принадлежит к чеченским мусульманам из России. Они отвечали на вопросы прессы из квартиры в российской республике Дагестан, которая, как сообщается, принадлежала 26-летнему Тамерлану.

Отец подозреваемых Анзор объяснил, что они приобрели квартиры, ожидая возвращения домой Тамерлана с его семьей.

"Все, что я могу, это молиться Богу и надеяться, что однажды справедливость восторжествует, наши дети будут очищены, и мы получим назад Джохара, искалеченного, но по крайней мере живого", - заявил он в комментарии AP.

В то же время отец чеченского иммигранта Ибрагима Тодашева, убитого в США во время допроса агентами ФБР по делу о взрывах в Бостоне, заявил, что событие является внесудебной расправой, и назвал агентов "бандитами".

"Это не агенты ФБР, а бандиты - по-другому я их назвать не могу, и они должны предстать перед судом"

27-летний Тодашев признался в причастности к убийствам, совершенным, вероятно, вместе с одним из Царнаевых около Бостона в 2011 году.

Однако никаких доказательств, связывающих его со взрывами 15 апреля, найти не удалось.

22 мая он был застрелен в Орландо, Флорида.

Выступая на пресс-конференции 30 мая, его отец, Абдулбаки, показал 16 фотографий, на которых, по его словам, его сын в морге во Флориде.

Он утверждает, что его сын получил шесть огнестрельных ранений в грудь и одно в затылок. Однако достоверность этих фотографий пока не установлена.

Информация об обстоятельствах смерти Ибрагима Тодашева противоречива. Сначала сообщалось, что он был застрелен при попытке нападения с ножом на агента ФБР, однако позже представители спецслужб заявили, что не владеют точной информацией о том, что произошло.

Отец умершего уверяет, что его сын "100% был без оружия", и призывает провести расследование обстоятельств его смерти.

"Это не агенты ФБР, а бандиты - по-другому я их назвать не могу, и они должны предстать перед судом", - сказал он.

Абдулбаки Тодашев также подтвердил, что его сын познакомился с Тамерланом Царнаевым, когда жил в Бостоне и занимался там боевыми искусствами. Однако, утверждает он, контакты прервались, когда Ибрагим переехал из Бостона в Орландо два года назад.

BBC Украина