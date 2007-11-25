Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Крымское управление МЧС Украины объявило штормовое предупреждение на 26-28 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с вторжением на территорию Крыма холодного арктического воздуха днем в понедельник ожидается значительное понижение температуры воздуха и дождь с переходом во вторник и среду в снег.

По данным синоптиков, местами возможен сильный снег, налипание мокрого снега, гололедица, в горах вьюга. Похолодание будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с переходом в северо-западный скоростью до 17-22 метров в секунду, местами - до 25-30 метров в секунду, отмечается в сообщении.