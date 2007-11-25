Цюрупинск хотят переименовать

Депутаты Цюрупинского городского и районного советов, а также местное казачество обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с письмом-ходатайством, в котором от имени 30-тысячной общины г. Цюрупинска просят о поддержке в возвращении Цюрупинску его исторического названия – Олешки.

Как передает корреспондент УНИАН, городской совет Цюрупинска 21 ноября 2007 года принял решение №296 о возвращении городу исторического названия. В частности, в решении, подписанном городским председателем Г.ГРИБОВСКОЙ, специалистам горисполкома поручено разработать проект программы возвращения исторического названия городу "Олешки" и вынести его на рассмотрение сессии Цюрупинского городского совета. Также заместителю городского председателя по вопросам планирования бюджета и финансов поручено провести расчеты средств, необходимых для выполнения работ по возвращению городу его исторического названия.

В письме к Президенту Украины, в частности, указывается, что необходимость переименования вызвана неоднократными обращениями граждан. Поэтому, руководствуясь ст.31 Закона Украины „О местном самоуправлении в Украине", исполком Цюрупинского городского совета и городская община просят Президента Украины предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете.

По словам херсонского губернатора Бориса СИЛЕНКОВА, в облгосадминистрацию поступали предложения о переименовании населенных пунктов, в частности, больше всего предложений относительно переименования касается города Херсона.

20 ноября истек срок представления списков ОГА относительно переименования населенных пунктов, улиц, площадей и памятников, посвященных событиям и деятелям коммунистического режима 1917-1991 годов.

Справка УНИАН. Город Цюрупинск (до 1928 г. - Олешки), районный центр Херсонской области, основан в 1784 году. На его месте была Олешкивская Сечь. В 1928 году город Олешки был переименован в Цюрупинск в честь советского деятеля Александра Цюрупы.

К востоку от города находятся Олешкивские пески – самая большая пустыня Европы.