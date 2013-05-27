Экспорт украинских круп за месяц увеличился на 16%

Только в апреле за границу было поставлено 21,6 тысячи тонн круп, что на 16% больше, чем в марте. Наиболее активно покупают этот продукт Беларусь, Ливия, Россия, Молдова и США. Как отмечал Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, поставки на внешний рынок не только зерна, но и продукции его переработки, имеют большое значение для аграрного сектора. Поскольку крупы являются продукцией с добавленной стоимостью, производители получают больший доход и растут поступления в бюджет.

С июля прошлого года (начало 2012/2013 маркетингового периода) по апрель текущего на внешние рынки было поставлено почти 111 тысяч тонн круп. Этот объем едва ли не вдвое превысил показатели за аналогичный период 2011/2012 маркетингового периода.

Бьют рекорды и показатели апреля текущего года. Так, в течение месяца на внешние рынки было экспортировано 21,6 тыс. тонн круп, что на 16% больше, чем в марте. Самыми активными покупателями отечественной крупы стали Беларусь (38% объемов), Ливия (29%), Россия (8%), Молдова (8%) и США (4%).

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщал, что объемы производства круп не только полностью удовлетворяют внутренний рынок, но и позволяют постоянно наращивать экспорт.

«Крупа является традиционным для украинцев пищевым продуктом, богатым клетчаткой, минеральными веществами и витаминами, хотя в последние годы наблюдается некоторое уменьшение доли круп в рационе наших граждан. Однако объемы производства круп не только позволяют удовлетворить спрос на внутреннем рынке, но и увеличить их экспорт, как мы видим по последним данным. Также для экономики очень важно, что мы увеличиваем экспорт не только сырья, то есть зерна, но и продукции его переработки», − отметил Николай Присяжнюк.