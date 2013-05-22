В Украине создали черный список недобросовестных туристов

Основная причина — отказы от тура в последний момент и неполная проплата тура. Бывают со стороны туристов и настоящие безумства, например, кипячение воды в парижских умывальниках. На сайте одного из изданий по туризму есть раздел "Проблемные туристы", сообщает Вести.

За 2013-й и 2012 годы там всего 11 человек. Номер четвертый, Ларису Коваленко из Днепропетровска, внесла туда фирма Soling — за поездку в Шри-Ланку и ОАЭ в декабре. "Она была моей клиенткой с 1991 года, стала подругой, вместе ходили на пляж, в театр, — говорит директор агентства Ирина Майорова. — В декабре она захотела в Шри-Ланку, плюс ОАЭ. На эти 17 дней она сначала заказала самые дешевые отели, получилось $5400 за семью. Но потом она заказала отели дороже, цена стала $7400". Ирина получила "добро" на бронь отелей.

"Моя комиссия при этом — $400, но я сказала, что возьму $100, в благодарность за одолженные на операцию сына деньги", — добавляет Ирина. Но после отпуска туристка-подруга так и не донесла 5 тыс. грн долга и $100 комиссионных. Муж сначала поблагодарил за отдых, но она через несколько дней позвонила с криками: "Не могла мне сказать, что на Шри-Ланке нечего делать? Не звони, денег не увидишь", — вспоминает директор турфирмы.

"Если к нам приходят незнакомые люди, проверяем, нет ли их в базе", — говорит Ольга Очеретина, менеджер турфирмы "Премьер-тур". — Сами вписали туда за пять лет одного человека. Он отказался от тура за два дня до вылета, мы "влетели" на $1400. Отказываем под предлогом, что нет путевок".

"Единых списков недобросовестных клиентов нет, потому что нет стандарта, по которому можно было бы формировать, — поясняет Юлия Олейник, спикер Ассоциации лидеров турбизнеса. — Отдельные туроператоры могут это делать для себя. И не продавать путевку человеку в будущем. А туристы разные. Была когда-то история: человека отправили в пятизвездочный отель, а он с примусом, картошкой и луком варил еду в номере, пока не устроил пожар".