МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Пакистан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. Директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Гражданам Украины, которые уже находятся в Пакистане, стоит воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и популярных среди иностранцев объектов, отметили в МИД.

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Перебыйнис напомнил, что в настоящий момент остаются действующими рекомендации МИД гражданам Украины воздержаться от поездок в отдельные города Египта (Каир, Александрия, Асьют, Исламия, Таба, Порт Саид, Суэц, Сохаг, Бени-Суэф, Минья, Кена, Фаюм, а также в регион Северный Синай), Ливию, Ирак, Сирию, Эритрею, Алжир, Центральноафриканскую Республику, Мали, Саудовскую Аравию, Гвинейскую Республику, Пакистан.