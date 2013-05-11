В день парламетских выборов в Пакистане уже прогремело 2 взрыва: 5 человек погибло
5 человек погибли в результате взрыва в пакистанском городе Карачи, где сегодня начались выборы в нижнюю палату парламента.
Как сообщает Лента.ру со ссілкой на Agence France-Presse, бомба взорвалась рядом с машиной кандидата в депутаты от Народной национальной партии (ННП).
Ранения получили более 36 человек. При этом сам политик, на которого было совершено покушение, в результате инцидента не пострадал.
Еще один взрыв прогремел в городе Пешавар, где, по предварительным данным, пострадали 8 человек. Подробностей о происшествии пока не поступало.
Ранее, в середине апреля, в долине Сват взорвали машину лидера регионального отделения ННП Мукаррама Шаха. Мужчина погиб на месте. Кроме того, еще два похожих покушения были совершены на партийных деятелей на северо-западе Пакистана, однако они выжили.
Народная национальная партия является одной из трех политических сил Пакистана, выступающих за более активную борьбу с движением «Талибан».