В день парламетских выборов в Пакистане уже прогремело 2 взрыва: 5 человек погибло

Как сообщает Лента.ру со ссілкой на Agence France-Presse, бомба взорвалась рядом с машиной кандидата в депутаты от Народной национальной партии (ННП).

Ранения получили более 36 человек. При этом сам политик, на которого было совершено покушение, в результате инцидента не пострадал.

Еще один взрыв прогремел в городе Пешавар, где, по предварительным данным, пострадали 8 человек. Подробностей о происшествии пока не поступало.

Ранее, в середине апреля, в долине Сват взорвали машину лидера регионального отделения ННП Мукаррама Шаха. Мужчина погиб на месте. Кроме того, еще два похожих покушения были совершены на партийных деятелей на северо-западе Пакистана, однако они выжили.

Народная национальная партия является одной из трех политических сил Пакистана, выступающих за более активную борьбу с движением «Талибан».