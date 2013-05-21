Во Львовской области прошли гонки на тракторах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, первый этап конкурса Кубка фермера «Фермерские гонки на тракторах» состоялся в пгт Магеров Жовковского района.

Первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Богдан Матолич на открытии конкурса отметил, что фермерский дух в области „самый эффективный, мы поддерживаем такую инициативу, потому что Кубок фермеров Львовщины объединяет фермеров».

Как отмечается в сообщении, в программе Кубку фермера запланированы зрелищные фермерские соревнования: конкурсанты будут соревноваться в стрижке овец на скорость, в доении коз, а также состоятся поросячьи гонки.

Финал Кубка фермера состоится 1 июня во Львове на территории рынка «Шувар», и будет транслироваться в прямом эфире ТРК «Львов».

Справка УНИАН. Кубок фермера – премия в отрасли сельского хозяйства, которую учреждает Агентство публичных коммуникаций «Перфектные решения» при поддержке Львовской облгосадминистрации с целью популяризации работы фермерских хозяйств, возрождения традиционных видов животноводства - овцеводства и козоводства.