Эксперт: страны Балтии ничего не выиграли от приватизации национальных ГТС

Правительства Эстонии, Латвии и Литвы не добились снижения цен на российский газ и ничего не выиграли от приватизации своих национальных газовых компаний с привлечением россиян и европейцев.

Как сообщает "Зеркало недели", на это обращает внимание руководитель энергопроектов Центра "НОМОС" Михаил Гончар, комментируя "приватизационные" планы Кабинета министров относительно НАК "Нафтогаза Украины" и ГТС.

Согласно сообщению, "Газпром" лишь незначительно снизил цены на газ для них после того, как в этих странах национальные газовые компании были приватизированы с привлечением в состав акционеров россиян и лояльных к ним европейцев.

При этом, если сравнить цены, по которым "Газпром" реализует природный газ в эти страны, то они, по данным EEGAS (США), не очень отличаются от украинских и выше, чем для Германии, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Верховная Рада примет поданный правительством законопроект, которым фактически отменяется запрет на аренду газотранспортной системы.