На Полтавщине гроза оставила без электричества 21 населенный пункт
10:19, 18 мая 2013Общество
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В Полтавской области из-за непогоды отключен от электроснабжения 21 населенный пункт.
По восстановлению электроснабжения работают 6 аварийных бригад
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС.
По их данным, на 6 утра 18 мая в результате прохождения по территории области грозового фронта с дождем и порывами ветра, отключен от энергоснабжения 21 населенный пункт, 11 фидеров, 89 трансформаторных подстанций, 9 ферм.
По восстановлению электроснабжения работают 6 аварийных бригад районных филиалов «Полтаваоблэнерго».
Объекты жизнеобеспечения не отключались.
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