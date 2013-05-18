На Полтавщине гроза оставила без электричества 21 населенный пункт

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По их данным, на 6 утра 18 мая в результате прохождения по территории области грозового фронта с дождем и порывами ветра, отключен от энергоснабжения 21 населенный пункт, 11 фидеров, 89 трансформаторных подстанций, 9 ферм.

По восстановлению электроснабжения работают 6 аварийных бригад районных филиалов «Полтаваоблэнерго».

Объекты жизнеобеспечения не отключались.