Трое юношей избили водителя, затолкали его в багажник и поехали кататься

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент произошел около полуночи 15 мая в Збаражском районе. Трое злоумышленников совершили нападение на водителя автомобиля «ВАЗ-2109», который среди ночи подвозил их домой.

Избив водителя, молодые люди отобрали у него бумажник, а его самого затолкнули в багажник. После этого отправились кататься.

Не имея навыков вождения, уже вскоре они допустили съезд в кювет, а затем скрылись.

В четверг совместными усилиями работники ГАИ, уголовного розыска и следователей Збаражского райотдела три нападающие были задержаны. Ими оказались жители Збаражского района 1986, 1991 и 1992 годов рождения. В совершенном они сознались.

В отношении них открыто уголовное производство за разбой и кражу транспортного средства.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в Тернополе милиция задержала таксиста, который затолкнул пассажира в багажник, а затем его ограбил.