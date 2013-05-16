Глава Нацбанка назначил Александра Дубихвоста членом правления НБУ

Согласно сообщению, Дубихвост назначен членом правления 15 мая, в настоящее время он занимает должность директора департамента по управлению валютным резервом и проведению операций на открытом рынке НБУ.

«Для меня это назначение – огромный кредит доверия, который я со всей ответственностью намерен оправдать», - цитирует пресс-служба Дубихвоста.

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Как сообщается, что Дубихвост работает в банковской системе с 1998 года, в том числе с января 2011 года - в системе Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Согласно закону о Национальном банке Украины, правление Нацбанка состоит из 11 человек, при этом перечень структурных подразделений, руководители которых входят в состав правления, определяется главой НБУ.