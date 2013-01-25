Глава НБУ дистанционно получил двоих новых заместителей

Сразу несколько членов совета НБУ рассказали, что согласовали новых топ-менеджеров в дистанционном режиме.

"Совет может проходить и заочно. Вчера мы подписали назначение заместителями главы Нацбанка Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко",— сообщил Коммерсанту-Украина член совета НБУ Роман Шпек.

С учетом Валерия Прохоренко и Веры Рычаковской у главы НБУ уже пять заместителей.

Алексей Ткаченко работал директором гендепартамента банковского надзора НБУ, а до 2011 года курировал банковский надзор в днепропетровском территориальном управлении НБУ. Его функциональные обязанности — это надзор над кредитными учреждениями.

Николай Удовиченко с 2010 года возглавлял правление Укрэксимбанка.

Оба банкира ранее имели опыт работы с бывшим главой НБУ Сергеем Арбузовым: Ткаченко - в НБУ, а Удовиченко был назначен главой Укрэксимбанка в апреле 2010 года, а через месяц Арбузов возглавил наблюдательный совет этого госбанка.

"Игорь Соркин — это человек Рината Ахметова. Правление Нацбанка сейчас формируется людьми, с которыми можно договориться, на которых можно влиять",— сказал изданию глава правления одного из крупнейших банков.