Бойко и Миллер обсудили закачку газа в ПХГ Украины

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. А.Миллер и Ю.Бойко отдельно остановились на текущих поставках российского газа на Украину. Пристальное внимание на встрече в очередной раз было уделено необходимости своевременной закачки достаточного объема газа в украинские ПХГ для обеспечения надежного транзита российского газа в Европу предстоящей зимой», - говорится в сообщении.

По теме: Арьев: В трехстороннем консорциуме Украина и ЕС могли бы диктовать условия России

Также стороны отметили особую актуальность решения этой задачи, которая потребует от украинской стороны значительных финансовых ресурсов.

Справка: Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» - «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.