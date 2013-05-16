В Харькове за превышение власти задержаны четыре капитана милиции

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова со ссылкой на прокурора города Евгения Поповича.

По его сведениям, в прокуратуру на незаконные действия милиционеров пожаловался 35-летний харьковчанин. Заявитель сообщил, что в кафе, где он отдыхал с семьей, ворвались оперативники, незаконно надели на него наручники, при задержании повредили шейные позвонки, незаконно доставили в городское управление милиции, удерживали длительное время.

Оперативники требовали передачу иномарки подставному лицу за непривлечение ее владельца к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотиков.

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Заявитель вынужден был представить расписку о продаже иномарки и получении 5 тысяч долларов. В дальнейшем в отношении заявителя составили протокол об административном правонарушении и пытались нотариально переоформить авто.

«На рабочих местах были задержаны 4 капитана — работники Харьковского городского управления милиции. С начала месяца проводились негласные следственные действия в отношении нечистых на руку милиционеров. Осенью прошлого года нам труднее было бы собирать доказательства. Новый Уголовный процессуальный кодекс позволил тщательным образом задокументировать незаконность действий оперативников», - сказал Попович.

Работники милиции сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием).