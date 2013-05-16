В Киеве разоблачили подполковника милиции с «липовым» дипломом юриста

Прокуратура Днепровского района открыла уголовное производство в отношении экс-чиновника столичной милиции, который на протяжении 3 лет незаконно занимал должность начальника отдела по поддельным документами об образовании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района города Киева, установлено, что в мае 2010 года заместитель начальника одного из отделов управления Государственной службы охраны Главного управления МВД Украины в Киеве с целью продвижения по службе предоставил в отдел кадрового обеспечения недостоверные данные о получении им в 2004 году высшего юридического образования. При этом он предоставил поддельный диплом Киевского университета туризма, экономики и права по специальности «юрист».

В том же году на основании указанных документов милиционер был назначен на должность начальника отдела.

Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, высшее образование в указанном учебном заведении должностное лицо не получало, а поддельный диплом был приобретен у неустановленного лица.

В ходе уголовного производства должностное лицо полностью признало свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины «Использование заведомо поддельного документа» и согласилось на заключение сделки с правосудием. На момент заключения сделки сотрудник милиции ушел в отставку с занимаемой должности.