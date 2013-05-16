До требований ЕС «доросли» две тысячи предприятий пищевой отрасли

Однако, чтобы все предприятия достигли необходимых стандартов и норм, нужно до 5 лет. Для этого сейчас инициированы законодательные изменения, которые заставят производителей выпускать продукцию высокого качества. Об этом заявил заместитель Главы Госветфитослужбы Виталий Башинский.

«По оценкам экспертов, нам нужно 5 лет для того, чтобы мы вышли за пределы прямой угрозы. Прямая угроза − это когда мы вводим европейские стандарты, некоторые из предприятий не могут подтянуться до их уровня, и им приходится либо закрываться, либо перепрофилироваться», − отметил чиновник.

В частности, планируется ввести на предприятиях пищевой промышленности систему НАССР, которая заключается в анализе рисков, опасных факторов и в контроле критических точек на производстве. Для этого был разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов». Прежде всего, НАССР необходимо будет ввести предприятиям, экспортирующим свою продукцию в ЕС, а уже потом − всем остальным. Для этого государство предоставит производителям переходные периоды, в течение которых они должны это сделать. Те же предприятия, которые этого не сделают, будут вынуждены перепрофилироваться. Пока же около 2 тысяч предприятий, производящих продукты питания, уже соответствуют требованиям ЕС.

Кроме того, украинские ветеринары пытаются унифицировать и другие отечественные законы с европейскими.

«Сейчас разработаны и согласовываются в заинтересованных министерствах 6 законов, которые кардинально изменят национальную систему контроля и надзора в сфере производства, и оборота всех продуктов питания», − подчеркнул Виталий Башинский.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отмечал, что количество предприятий, где действуют европейские системы контроля качества и безопасности, постоянно увеличивается.

«На сегодня отечественный потребитель отдает предпочтение продуктам питания от украинского производителя. И очень важным остается вопрос контроля качества и безопасности отечественных продуктов на производстве. Кроме того, страны-импортеры украинской продукции пищевой промышленности имеют также высокие требования к качеству. Система безопасности пищевой продукции НАССР всемирно признана одной из самых эффективных. И сегодня она действует на большинстве ведущих украинских предприятий молочной, масложировой, кондитерской и алкогольной промышленности», − отмечал министр.