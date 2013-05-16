Во Львове почтили память военнослужащих СССР, погибших в других странах
02:05, 16 мая 2013Общество
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По случаю проходившего во Львове заседания Координационного совета Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко и к памятному знаку «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг.».
Как передает корреспондент УНИАН, во Львове возложение цветов представителями власти и общественности проходило под звуки песни «Думы мои, думы мои», которую исполнила заслуженная академическая капелла Украины «Трембита», почтив память воинов, участвовавших в боевых действиях на территории других стран.
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