Во Львове почтили память военнослужащих СССР, погибших в других странах

Как передает корреспондент УНИАН, во Львове возложение цветов представителями власти и общественности проходило под звуки песни «Думы мои, думы мои», которую исполнила заслуженная академическая капелла Украины «Трембита», почтив память воинов, участвовавших в боевых действиях на территории других стран.