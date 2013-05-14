Во Львове за хулиганство арестовали президента ФК «Карпаты»

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила факт задержания по решению суда „25-летнего львовянина, который 6 мая в центре Львова, на площади Рынок, под время „поливального понедельника”, совершал хулиганские действия и не выполнил законные требования работников милиции”.

Она сообщила, что 13 мая Галицкий районный суд города Львова вынес постановление об административном аресте 25-летнего львовянина по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при выполнении им служебных обязанностей).

„Сегодня мужчина был задержан и заключен в ИВС на трое суток”, - добавила Добровольская.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 25-летний мужчина 6 мая совершал хулиганские действия, обливал прохожих в центре Львова водой, а также дергал работника милиции, требовавшего прекратить хулиганские действия, за форменную одежду.

Справка: Тарас Павлив - 1988 г.р., председатель общественной организации «Всегда верны», которая с сентября 2012 года является распорядителем управляющей доли (50%) акций ФК «Карпаты Львов». Аспирант кафедры высшей геодезии и астрономии Национального университета «Львовская политехника». В фан-движении «Карпат» - с 2006 года. Один из соучредителей общественной организации «Всегда верны», которая создана 2010 года и с тех пор она выполняет большинство организационной работы с наиболее активными болельщиками «Карпат».

Поливальный понедельник — понедельник после Пасхи, в этот день, по древнему обычаю, парни обливают девушек водой, за это девушки дарят им пасхальные яйца.