Третья мощная вспышка произошла на Солнце

Третья за последние два дня мощная вспышка класса Х произошла на Солнце, сообщил РИА Новости представитель Института прикладной геофизики.

"Выброшенная корональная масса своим краем достигнет околоземного пространства 17-18 мая и может вызвать умеренные магнитные возмущения", - сказал он.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облако плазмы достигает Земли, начинается магнитная буря.

Последние вспышки стали самым мощным всплеском солнечной активности с 23 октября 2012 года, когда на Солнце произошла рентгеновская вспышка класса X1.8.