На завтра Киеву обещают грозы со шквалами

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине переменная облачность. Ночью на Правобережье, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град (ночью в северных, днем - в восточных областях местами пройдет небольшой, а днем на Винниччине, В Кировоградской, Одесской и Николаевской областях в отдельных пунктах сильный дождь). Ветер северо-западный, на Левобережье и в Крыму - юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, днем в центральных областях до 24 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 21-26°, в восточных областях - до 29°; в западных областях ночью - 8-13°, днем - 15-20°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 23-25°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 23-25°. 13 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 16-19°; в Днепре возле Киева - 20°.