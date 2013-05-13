На этой неделе Украину ждут грозы и жара до +34

В первой половине текущей недели на всей территории Украины, кроме восточных областей, ожидаются грозовые дожди, на смену которым придет жаркая засушливая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В период с 13 по 16 мая на территории Украины погодные условия будут разными. В западных областях установится прохладная погода. Максимальная температура составит +18-23 градуса. В восточных областях, центральных и на юге Украины будет засушливая погода с температурой воздуха +24-29 градусов. На севере и ряде центральных областей максимальная температура в эти дни – 22-27 градусов тепла. При этом во всех регионах, кроме восточных областей, можно ожидать весенние кратковременные грозовые дожди», - сказал Кульбида.

По его словам, осадки несколько смягчат засушливую погоду, которая установилась в стране в последнее время.

Однако уже 17-18 мая на всей территории Украины ожидается повышение температуры воздуха до +29 -34 градусов, при этом осадков в эти дни Гидрометцентр не прогнозирует.

Тем не менее, Кульбида высказал надежду на то, что с 19 по 23 мая в стране немного похолодает и выпадет большее количество осадков, нежели то, которое наблюдается сейчас.