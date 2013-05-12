Сегодня официально стартует Евровидение-2013
Сегодня состоится официальное открытие 58-го международного песенного конкурса «Евровидение-2013».
Как сообщает официальный сайт конкурса, церемония пройдет в шведском городе Мальме.
В соответствии со сложившейся традицией, представители всех стран-участниц конкурса пройдут по красной ковровой дорожке перед многочисленными фанатами и прессой. После этого участники шоу будут приглашении на вечеринку-открытие.
Полуфиналы и финал песенного конкурса пройдут 14, 16 мая. А 18 мая состоится финал конкурса.
В этом году за первое место фестиваля будут соревноваться исполнители из 39 европейских государств.
Как сообщал УНИАН, Украину будет представлять певица Злата Огневич, которая выступит под номером 7 в первом полуфинале, который состоится 14 мая .
Конкурс «Евровидение-2013» одновременно будет транслироваться на «Интере» и на Первом национальном.