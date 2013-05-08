«Народному мемориалу» в Конча-Заспе обещают предоставить государственный статус

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов будет держать под личным контролем ситуацию с предоставлением официального государственного статуса «Народному мемориалу» возле часовни св. Архангела Михаила в районе Конча-Заспы (Киев), где перезахоронены 719 воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом Арбузов заявил во время посещения мемориала накануне Дня Победы, по информации пресс-службы первого вице-премьера сообщает РБК-Украина.

«Понимаю проблему, которая есть сегодня - поисковики не могут официально оформить этот мемориал. Я очень внимательно отношусь к своим обещаниям, поэтому обещаю взять под личный контроль этот вопрос. И буду при необходимости вмешиваться, чтобы все нужные документы были оформлены», - подчеркнул Арбузов, отметив важность работы поисковых организаций.

«Говорят, что война не заканчивается до тех пор, пока не похоронен последний солдат. И очень важно, что у «Народного мемориала» энтузиасты смогли перезахоронить большое количество солдат. Поэтому символично, что сегодня мы собрались именно здесь, чтобы почтить память погибших», - добавил Арбузов.

Напомним, несмотря на обращение общественности к органам районной, местной и государственной власти, вопрос о предоставлении мемориалу статуса государственного не решался в течение многих лет.