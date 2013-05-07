Суд отменил День скорби 8 мая во Львове

Сегодня Львовский окружной административный суд приостановил действие постановления Львовского городского совета от 25 апреля «Об объявлении 8 мая в городе Львове Днем скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны».

Об этом сообщил УНИАН представитель одной из сторон в судебном заседании, член КПУ, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

По его словам, «суд приостановил действие данного постановления до рассмотрения его по существу 29 мая».

„Во время судебного заседания, в частности, отмечалось, что законодательство Украины является единым на территории всего государства, и не может трактоваться по-одному в Одессе, по-другому - в Киеве или Львове. Есть Указ Президента Украины о Дне скорби 22 июня и чествовании памяти жертв войны. Своим постановлением Львовский городской совет вышел за пределы своей компетенции”, - отметил Калинюк.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский горсовет принял решение «Об объявлении 8 мая в г. Львове Днем скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова». Также 26 апреля аналогичное решение относительно порядка отмечания 8 и 9 мая принял Львовский областной совет.

Прокуратура города Львова установила, что постановление горсовета в части запрещения использования символики времен Великой Отечественной войны, в частности, копий Флага Победы во время массовых мероприятий, - противоречит положениям Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В то же время, противоречит законодательству и часть постановления горсовета об объявлении 8 мая во Львове Днем скорби, которая касается вывешивания Государственного флага с траурными лентами и приспускания Государственного Флага Украины на зданиях государственных учреждений. Принятие таких решений принадлежит исключительно к полномочиям Верховной Рады Украины.

В связи с этим, 3 мая прокуратура города Львова внесла 2 иска в суд с требованием отменить указанные части постановлений Львовского городского совета.

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действие постановления Львовского горсовета от 25 апреля «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города Львова» до рассмотрения его по существу 29 мая.