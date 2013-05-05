Сегодня - Пасха, Светлое Христово Воскресение

Слово "Пасха" пришло нам из греческого языка и означает "прехождение", "избавление". Согласно Новому завету, Спаситель воскрес на третий день после смерти на Кресте во искупление человеческих грехов. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупительного Иисусом Христом.

Вера в Воскресение лежит в основе христианства. По словам святого апостола Павла, "если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна". О Пасхе повествует известный эпизод Евангелия, когда Мария Магдалина на третий день после смерти Спасителя вместе с двумя другими женщинами пришла к гробу Иисуса Христа, чтобы помазать Его тело ароматным маслом, и увидела, что камень от пещеры, где покоился Иисус, отвален. Войдя в пещеру, женщины увидели парня в белой одежде, который сообщил им, что Иисус воскрес. После Пасхального богослужения верующие розговляются (прекращают пост) освященными накануне пасхой и пасхальными яйцами.

На Пасху принято готовить много угощений, чтобы каждый, кто пришел в дом, знакомый или незнакомый, был накормлен. По преданию, обычай красить яйца связан с именем святой Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиберию белое яйцо со словами: "Христос воскресе!". "Не верю, - ответил император, - это невозможно так же, как и не может белое яйцо в твоей руке стать красным". И в то же мгновение яйцо изменило свой цвет.

Со дня Пасхи и до праздника Вознесения Господня, который отмечается на сороковой день после Пасхи, верующие приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе! - Воистину воскресе!". Во всех православных храмах в ночь с субботы на воскресенье состоялись торжественные Пасхальные богослужения.