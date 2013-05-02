Днепр топит райцентр на Черниговщине: люди плавают на лодках (фото)

Как сообщили в УДСНС Черниговской области, там проживают 410 человек, из которых 73 - дети. Движение населенным пунктом осуществляется с помощью лодок. Кроме того, остается нарушенным транспортное соединение с. Новоселки, которое находится почти в 5 км от поселка.

Для перевозки людей, подвоза продуктов, медикаментов, оказания помощи в жизнеобеспечении поселка там организовано дежурство бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ) и лодки Управления ДСНС в области, сообщает ТСН.

Кроме того, местными жителями с 8 утра до 7 вечера организованы лодочные переправы на наиболее глубоких участках улиц.

В настоящее время подтопления жилых домов и сооружений не зарегистрировано.

Фото: УДСНС в Черниговской области