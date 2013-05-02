Православные христиане отмечают Чистый четверг
10:16, 02 мая 2013Общество
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По традиции, в этот день нужно исповедаться и причаститься в храме, убрать в доме, испечь пасхи и расписать писанки.
Сегодня украинцы пекут пасхи и украшают писанки
В Чистый четверг принято проснуться до восхода солнца и искупаться в воде – это символическое очищение от всех грехов.
На службах в церкви сегодня вспоминают Тайную Вечерю, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, подавая этим пример братской любви и смирения. Именно на Тайной Вечере Иисус установил обряд евхаристии - Святого Причастия.
Свечу, зажженную в храме, нужно донести до дома так, чтобы она не погасла. Такая свеча будет оберегать жилище в течение всего следующего года
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