Ложкин оценил UMH group в $500 миллионов

«Мы должны были разместиться в декабре прошлого года в Варшаве. Но в последний момент отложили выход. Сейчас мы работаем с Concorde Capital, которая в конце мая должна представить нам инвестиционную стратегию. Приоритетом для нас остается IPO», – уточнил руководитель холдинга.

Ложкин рассказал, что после приобретения доли Петра Порошенко в настоящее время холдинг договаривается с предпринимателем Геннадием Боголюбовым о выкупе его части в медиапроектах холдинга.

«Наши основные внешние партнеры – это Петр Порошенко и Геннадий Боголюбов. С первым мы завершили сотрудничество, выкупив его долю в проектах, а с Геннадием Боголюбовым сейчас в процессе диалога. Мы выкупали бы доли партнеров более активно, но на это не хватает средств», – уточнил он.

Глава медиахолдинга отметил, что компания делает ставку на сеть, глянцевую прессу и радио, ожидая, что интернет вырастет с 4% рынка рекламы до 15%. Ложкин отметил, что доля радио на этом рынке увеличивается на 10-12% в год.

В сегменте интернет-проектов, по мнению главы UMH, стратегически привлекательными для холдинга можно считать сегмент электронной коммерции, образовательные проекты и игровые услуги.

Говоря о возврате инвестиций от двух мощных проектов компании – Forbes и Vogue, – Ложкин сообщил, что рассчитывает на возврат от первого журнала в течение 4-4,5 лет, от второго – 5,5-6 лет.

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Частью медиахолдинга UMH Group являются издания «Аргументы и Факты в Украине», «Комсомольская правда в Украине», еженедельники «Корреспондент», «Фокус», «Теленеделя». Более того, у холдинга есть лицензии на издание журналов Forbes и Vogue. UMH group также владеет радиостанциями «Авторадио», «Наше Радио», «Ретро FM», информационными интернет-ресурсами Korrespondent.net, Football.ua, Vgorode.ua, интернет-порталами Bigmir.net и I.ua.

С мая 2008 года GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже. В 42 офисах компании в России и Украине работает около 4000 сотрудников. В портфель компании входят такие бренды как: Forbes, Vogue, «Корреспондент», «Фокус», «Теленеделя», i.ua, bigmir.net, football.ua, «Ретро FM», «Наше радио», EuropaPlus, «Авторадио», «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» и другие.