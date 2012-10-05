Руководством сборной по легкой атлетике займется СБУ

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Госслужбы Равиль Сафиуллин.

Он напомнил, что в результате проверки спецкомиссии Госслужбы были выявлены финансовые злоупотребления при проведении тренировочных сборов. В частности, руководство сборной отчиталось о проведении в срок с марта прошлого года 12 таких сборов в Кисловодске (Россия), однако, как отметил Р.Сафиуллин, проверка показала, что ни один из них не был проведен на той базе и в тех условиях, о которых шла речь в отчете. В результате, констатировал руководитель Госслужбы, не подтверждено документально использование суммы в размере 1,315 млн грн.

Р.Сафиуллин напомнил, что по результатам работы комиссии и выявленных злоупотреблений со своих должностей уже уволены государственный тренер сборной Валерий Александров, главный тренер Александр Апайчев, старший тренер Константин Степанцов находится на больничном, в связи с чем относительно его пока нет возможности принять решение, также продолжается проверка ряда фактов относительно работы начальника команды Руслана Руссу, но, как сказал Р.Сафиуллин, «думаю, исход будет тот же самый».

Глава Госслужбы сообщил, что теперь материалы с результатами работы комиссии переданы для дальнейшего расследования в компетентные органы. В частности, они направлены на имя первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Александра Якименко.

Р.Сафиуллин признал, что если бы не было коллективной жалобы самих спортсменов, то «может быть, это (злоупотребления – УНИАН) бы продолжалось». Он также добавил, что не снимает ответственность за происшедшее и с самого себя, однако не уточнил, в чем это может быть выражено.

Как сообщал УНИАН, Комиссия по проверке фактов правонарушений, изложенных в обращениях спортсменов-легкоатлетов в Госслужбу молодежи и спорта в августе этого года, обнаружила несоответствие поданной в отчетных документах информации и фактической. В частности, по одному из эпизодов, согласно документам, был якобы проведен учебно-тренировочный сбор по легкой атлетике в г. Кисловодск (Россия), в то же время, как подтвердили в России, база, отчетные документы относительно которой были поданы, на время проведения сборов уже была расформирована. Только по этому одному сбору в Кисловодске не подтверждены документально расходы на общую сумму 21 000 долл. А таких псевдосборов в период с апреля 2011 года по июль 2012 года, согласно документам, было проведено десять.

Вместе с тем, Федерация легкой атлетики, руководители которой одновременно являются и руководителями сборной команды, назвала клеветой обвинения в растрате средств на подготовку спортсменов.

ФЛАУ заявила, что никогда не получала бюджетных средств для проведения спортивных мероприятий и, тем более, для подготовки сборной команды, поэтому не может нести ответственность за их использование.