25 мая в Киеве пройдет гей-парад

По словам организаторов, в отличие от многих европейских гей-парадов, которые проходят преимущественно в развлекательно-карнавальном стиле, Марш равенства является прежде правозащитным мероприятием с требованием обеспечить право на самовыражение и мирные собрания для всех членов общества.

Поддержку мероприятию оказывают ведущие международные правозащитные организации, в частности Amnesty International и Freedom House. Мониторинг возможных нарушений прав человека во время мероприятия будет осуществлять организацией Human Rights Watch.

Ранее представители ЛГБТ-сообщества неоднократно пытались провести в Киеве полноценный гей-парад. Но эти меры часто завершались драками с членами правых и религиозных организаций.

BBC Украина