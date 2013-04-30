25 мая в Киеве пройдет гей-парад
25 мая в Киеве состоится Марш равенства с требованиями обеспечить равные права и возможности для граждан Украины, которые принадлежат к ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров).
По словам организаторов, в отличие от многих европейских гей-парадов, которые проходят преимущественно в развлекательно-карнавальном стиле, Марш равенства является прежде правозащитным мероприятием с требованием обеспечить право на самовыражение и мирные собрания для всех членов общества.
Поддержку мероприятию оказывают ведущие международные правозащитные организации, в частности Amnesty International и Freedom House. Мониторинг возможных нарушений прав человека во время мероприятия будет осуществлять организацией Human Rights Watch.
Ранее представители ЛГБТ-сообщества неоднократно пытались провести в Киеве полноценный гей-парад. Но эти меры часто завершались драками с членами правых и религиозных организаций.