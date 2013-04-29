В милиции говорят, что разбитый дом учительнице уже не принадлежит (фото)

Открыто уголовное производство по факту повреждения дома, где проживает киевская учительница Нина Москаленко.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня, 29 апреля, в 12.00 в дежурную часть Печерского райуправления столичной милиции поступило сообщение, что по переулку Землянскому, 14/26, неизвестные повредили забор и часть дома.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной милиции. На месте происшествия в милицию обратился мужчина, который на общественных началах осуществляет охрану территории, принадлежащей гражданке Н.Москаленко. По его словам, за время отсутствия Н.Москаленко по месту жительства неизвестные начали проводить демонтаж деревянных конструкций здания и части ограждения. Считая такие действия неизвестных противоправными, мужчина вызвал милицию.

Как выяснили правоохранители, в действительности демонтажные работы были проведены в части дома, которая, согласно решению суда, принадлежит другому лицу, а не семье Н.Москаленко.

Несмотря на отсутствие заявления от владельца этой части помещения, на месте происшествия сотрудники милиции провели ряд первоочередных следственных действий, в качестве свидетелей опрошено несколько мужчин, которые находились на территории частной усадьбы, сообщили в ОСО. В беседе с доверенным лицом владельца части помещения было установлено, что она, по поручению владельца, наняла рабочих для проведения работ исключительно на территории ее доверителя.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Начато досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, "Свобода" заявляла, что сегодня, 29 апреля, состоялась очередная попытка рейдерского захвата дома Н.Москаленко.

По данным пресс-службы партии, в то время, когда сама Н.Москаленко находилась на заседании суда, в ее двор ворвались около 30 человек.

По словам члена «Свободы» Александра Шумова, дежурившего в доме, рейдеры, ворвавшись во двор, сломали забор, разбили окна дома и выбили двери. "Нападавшие силой выбросили на улицу старушку Анну Макаровну - мать Нины, они попытались попасть в другую, отделенную часть дома. Тогда как часть молодых пыталась ворваться в дом, остальные громили все в доме", - говорится в сообщении ВО "Свобода".

В пресс-службе отметили, что рейдеры с использованием электрических строительных инструментов разломали большую часть имущества и даже разрушили часть стен. Однако, так и не попав в остальные комнаты, они покинули дом.

Для матери Нины Москаленко вызвали скорую помощь. По предварительной информации, в результате стресса у женщины случился сердечный приступ.

Как сообщалось, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивается в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестен. Однако от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей стали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместе с тем милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.