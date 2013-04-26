В Ривне застрелился киевский бизнесмен
11:09, 26 апреля 2013Общество
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В Ривне в частном доме по улице Луцкой свел счеты с жизнью 24-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, молодой человек застрелился из охотничьего ружья «Сайга -410».
Уже установлено, что ружье было зарегистрировано. Погибший жил в Киеве и занимался бизнесом. Приехал в Ривне домой.
Суицид молодой человек совершил на чердаке дома. Звук выстрела услышали его сестра и тетя, которые в то время были дома. Поднявшись на чердак, они увидели родственника уже мертвым.
Продолжается расследование.
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