В Ривне застрелился киевский бизнесмен

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, молодой человек застрелился из охотничьего ружья «Сайга -410».

Уже установлено, что ружье было зарегистрировано. Погибший жил в Киеве и занимался бизнесом. Приехал в Ривне домой.

Суицид молодой человек совершил на чердаке дома. Звук выстрела услышали его сестра и тетя, которые в то время были дома. Поднявшись на чердак, они увидели родственника уже мертвым.

Продолжается расследование.