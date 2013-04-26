В Ривне застрелился киевский бизнесмен

11:09, 26 апреля 2013
Общество
2553 0

В Ривне в частном доме по улице Луцкой свел счеты с жизнью 24-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, молодой человек застрелился из охотничьего ружья «Сайга -410».
Уже установлено, что ружье было зарегистрировано. Погибший жил в Киеве и занимался бизнесом. Приехал в Ривне домой.

Суицид молодой человек совершил на чердаке дома. Звук выстрела услышали его сестра и тетя, которые в то время были дома. Поднявшись на чердак, они увидели родственника уже мертвым.

Продолжается расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter