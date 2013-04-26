Япония возобновляет полеты «Лайнеров мечты»

Как сообщает Agence France-Presse, японцы пошли на этот шаг после аналогичного решения США, передает Лента.ру.

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) 25 апреля разрешило компании United Airlines возобновить полеты «Лайнеров мечты». Это было сделано после того, как специалисты Boeing изменили конструкцию используемых в лайнерах литий-ионных аккумуляторов и провели несколько успешных тестовых полетов.

Полеты Boeing 787 Dreamliner были приостановлены в январе 2013 года сначала в Японии, затем в США и Европе. Причиной стали нештатные ситуации, возникавшие из-за возгораний в аккумуляторах лайнеров, к которым приводил перегрев батарей.

Япония является крупнейшим пользователем «Лайнеров мечты»: из 50 используемых в мире самолетов этого типа 24 принадлежат японским авиакомпаниям (17 лайнеров у All Nippon Airways и семь у Japan Airlines).