В Украине зарегистрированы 463 новые общественные организации

Как сообщили УНИАН в Государственной регистрационной службе Украины, больше всего новосозданных общественных организаций находится во Львовской, Запорожской, Одесской, Харьковской областях, Крыму, Киеве и Севастополе.

1 января 2013 года вступил в силу Закон «Об общественных объединениях», упростивший процедуру регистрации и сообщения об образовании общественных объединений. Так, уполномоченными органами по вопросам регистрации являются регистрационные службы городских, районных, горрайонных, межрайонных, районных в городах управлений юстиции по местонахождению общественных объединений.