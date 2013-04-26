В Украине зарегистрированы 463 новые общественные организации
02:41, 26 апреля 2013Общество
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За первый квартал 2013 года в Украине зарегистрированы 463 новые общественные организации, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили УНИАН в Государственной регистрационной службе Украины, больше всего новосозданных общественных организаций находится во Львовской, Запорожской, Одесской, Харьковской областях, Крыму, Киеве и Севастополе.
1 января 2013 года вступил в силу Закон «Об общественных объединениях», упростивший процедуру регистрации и сообщения об образовании общественных объединений. Так, уполномоченными органами по вопросам регистрации являются регистрационные службы городских, районных, горрайонных, межрайонных, районных в городах управлений юстиции по местонахождению общественных объединений.
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