В Тернополе начался “Джура-фест”

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор фестиваля Василий Ванчура, участие в мероприятии принимают издательства из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, Луцка, Каменец-Подольского и из других городов Украины.

В целом на протяжении трех дней фестиваля предусмотрены 60 встреч и презентаций, во время которых читатели смогут пообщаться с авторами, ознакомиться с их произведениями и взять автографы. Кроме того, предусмотрены встречи авторов со школьниками в детских библиотеках.

В рамках фестиваля также состоится вечер поэзии.

«Сегодня состоится творческий вечер нашего талантливого тернопольского поэта Олега Германа. Думаю, людям будет интересно послушать поэзию и прозу в его исполнении, когда автор сам интонирует свои мысли, передавая настроение, которые он вложил в свои строки», – отметил В. Ванчура.

Фестиваль проходит в Украинском доме “Победа”.