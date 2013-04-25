Заведующую детсадом обвинили во взятке бытовой техникой

Как сообщили УНИАН управлении Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области, в милицию поступила информация о том, что руководитель детского учреждения, злоупотребляя своим служебным положением, требует взятку за зачисление детей в детский сад вне очереди.

"Гражданин должен был «поблагодарить» заведующую в виде предоставления бытовой техники на сумму около восьми тысяч гривен", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе 63-летняя подозреваемая была задержана по месту жительства во время получения незаконного вознаграждения.

Начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.