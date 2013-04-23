Круглый стол «Когда каждая украинская семья сможет позволить себе собственную квартиру?»

25 апреля 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Когда каждая украинская семья сможет позволить себе собственную квартиру?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Доступное жилье: миф или реальность? Кто может позволить себе купить жилье в Украине?

2. Будет ли развиваться государственная программа «Доступное жилье»?

3. Сколько будет стоить квадратный метр жилья в столице и других городах Украины в ближайшие годы? Тенденции рынка недвижимости.

4. Возможна ли в Украине ипотека без «неподъемных» процентов, существующих сегодня?

5. Кто виноват в заоблачных ценах на жилье: застройщики, бюрократы-коррупционеры или банки?

6. Какова реальная себестоимость жилья в Киеве и Украине?

Участники круглого стола:

1. Геннадий Зубко – народный депутат Украины, первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики

2. Александр Сугоняко – президент Ассоциации украинских банков

3. Ирина Матияш – начальник отдела сопровождения госпрограмм ПАО ХК «Киевгорстрой»

4. Ростислав Кравец – адвокат, старший партнер АК «Кравец и партнеры»

5. Александр Рубанов – президент Союза специалистов по недвижимости Украины

6. Александр Охрименко – президент Украинского аналитического центра

Модератор круглого стола – Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18-Б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).