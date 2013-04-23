Малолетние вандалы разбили памятные плиты на братской могиле (фото)

В одном из сел Светловодского района Кировоградской области двое несовершеннолетних хулиганов, 14 и 15 лет, разбили несколько гранитных плит на братской могиле, где захоронены более 5 тысяч воинов, погибших во Второй мировой войне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, это произошло 20 апреля.

Следы варварских действий на территории мемориала на следующий день, 21 апреля, обнаружила местная жительница. Три гранитных плиты неизвестные сдвинули с места, а еще три разбили на куски. В ходе проведения следственных действий милиция установила личности вандалов. Предварительно выяснено, что подростки в вечернее время, находясь на территории братской могилы, сдвинули плиты с места. Гранит под силой собственного веса упал и разбился.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой или другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины. Подобные действия караются ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование продолжается.

Эта братская могила с 1969 года является объектом культурного наследия. Здесь похоронены более 5 тысяч человек, которые погибли в боях за освобождение местной территории. Имена только 1,6 тысяч из них известны, именно они были вычеканены на поврежденных гранитных плитах. На каждую годовщину Победы к мемориалу съезжаются родственники павших из разных областей Украины и соседних государств.