«Дорожный контроль» заявляет о поджоге автомобиля своего активиста

Об этом УНИАН сообщил руководитель Луганской областной организации «Дорожного контроля» Александр Кузнецов.

По его словам, сегодня ночью на стоянке общественного транспорта неизвестные сожгли автомобиль (ВАЗ-2109) активиста «Дорожного контроля» Андрея Ахматова.

А. Кузнецов рассказал, что на прошлой неделе трое представителей организации, с ним, в том числе, встречались с начальником ГУМВД Украины в Луганской области Евгением Польским, заявив о нарастающем давлении со стороны сотрудников милиции на активистов организации и их близких родственников. В ходе встречи активисты заявили, что все происходящее «сложно объяснить случайностью и если не прекратится давление, они будут вынуждены закрыть организацию и проинформируют об этом международную общественность».

До встречи с Е. Польским, в начале апреля, активисты «Дорожного контроля» также обращались к нему с открытым письмом, в котором призывали содействовать урегулированию конфликта, связанного с их активной гражданской позицией.

А. Кузнецов также сообщил, что за два дня до поджога машины А. Ахматова, активисты «Дорожного контроля» выступали в прямом эфире луганского телеканала «ИРТА», где обсуждали ситуацию на дорогах области, случаи давления на активистов организации.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Рубежном Луганской области руководитель Луганской областной организации «Дорожного контроля» Александр Кузнецов был избит.

Также 4 апреля в Луганске неизвестные злоумышленники пытались поджечь дом местного активиста «Дорожного контроля».