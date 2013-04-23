Министерство наносит удар по бодяжному бензину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Минэнергоугля заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы разрабатываем проект постановления. Внедрение маркировки топлива позволит снизить долю фальсификата, увеличит поступления в бюджет. Вы знаете, что это напрямую влияет на состояние дорог», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что альтернативный шаг – повышение акцизов на топливо, о возможности которого заявляли в том числе в Министерстве инфраструктуры Украины, своей цели не достигнет. «Лично я считаю, что поднятие акциза не приведет к качественному изменению, потому что мы тем самым сократим потребление топлива. Люди начнут меньше ездить. Любое повышение не приводит к тем результатам, которые рассчитываются на бумаге», - отметил Э. Ставицкий.