В ночном клубе посетитель ударил охранника ножом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, в ночь на 22 апреля около 03.30 в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение из городской больницы о госпитализации молодого человека, 1994 года рождения, с ножевыми ранениями из ночного клуба, расположенного в центре Мариуполя.

Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что ранен охранник. По его словам, между отдыхающими одной компании возник конфликт, в ходе которого один из посетителей повредил имущество развлекательного заведения. Когда сотрудник охраны ночного клуба предъявил претензии к хулигану, тот в ответ нанес ему два ножевых ранения, одно из которых проникающее.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В настоящее время личность нападавшего установлена. Сотрудниками уголовного розыска Мариупольского горуправления милиции принимаются меры, направленные на задержание