Павличенко отказали в отводе судей

Апелляционный суд Киева отказал Дмитрию и Сергею Павличенко, осужденным по обвинению в убийстве судьи Сергея Зубкова, в замене состава коллегии по рассмотрению их жалобы на приговор.

Как передает корреспондент УНИАН, суд не нашел оснований и обоснований для удовлетворения ходатайства Д.Павличенко относительно отвода действующей коллегии судей.

Сейчас суд перешел к допросу экспертов, проводивших экспертизы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале судебного заседания Д.Павличенко заявил отвод коллегии судей Апелляционного суда Киева, которая рассматривает его жалобу на приговор.

Он отметил, что не доверяет этим судьям, поскольку они необъективны и предвзяты.

Справка УНИАН. Судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем 31 января в Апелляционном суде С.Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами сказали ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.