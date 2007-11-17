В Керченском проливе еще одна авария

В Керченском проливе в ночь на субботу произошло столкновение судна "Ника", следовавшего под флагом Камбоджи, и российского сухогруза "Волгодон-5076", сообщил представитель транспортной прокуратуры Новороссийска. По его данным, судно под камбоджийским флагом врезалось в российский сухогруз, стоявший на якоре. Оба судна получили пробоины, но остались на плаву. Никто из членов экипажей не пострадал. Опасности для окружающей среды нет.

Причины столкновения выясняются, сообщил представитель транспортной прокуратуры, добавив, что в момент происшествия шторма в проливе не было.

Лента.ру