Дефицит бюджета по итогам года не превысит плановых показателей – эксперты

Дефицит бюджета на нынешний момент ниже запланированного уровня благодаря бережливой политике правительства. А в случае снижения поступлений от налогов и сборов у правительства всегда есть дополнительные источники денег.

Так эксперты прокомментировали информацию о том, что по итогам первого квартала текущего года госбюджет недополучил 600 млн грн доходов.

Эксперты отмечают, что в текущем году первый квартал для бюджета оказался более удачным, чем в 2012-м – поступления выросли на 8,3%. Кроме того, эксперты отмечают, что сейчас дефицит бюджета находится на более низком уровне, чем запланировано в госбюджете-2013. «Бережливая долговая политика позволила свести госбюджет с дефицитом на 13,4 млрд грн ниже, чем запланировано бюджетной росписью на этот период», – отмечает Игорь Путилин, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании «АРТ-Капитал».

В свою очередь Александр Паращий, руководитель отдела аналитики инвесткомпании «Concorde Capital», отмечает, что такая ситуация в начале года нетипична. «Это не является проблемой, поскольку дефицит бюджета сейчас составляет лишь 8,3% от планового бюджетного показателя. Мы придерживаемся нашего прогноза, что дефицит не превысит 3% ВВП, как это предусмотрено бюджетом», – отметил эксперт.

Аналитики полагают, что незначительные недоборы бюджета могут быть покрыты за счет перечисления доходов Национального банка. «Министерству финансов придется в этом году либо сильно экономить, либо просить Нацбанк о более активных перечислениях в бюджет», – отмечают в своем обзоре аналитики инвесткомпании КИНТО.

Кроме того, сейчас Министерство финансов без проблем привлекает заемные ресурсы на внутреннем рынке, которые позволяют не только рефинансировать старые долги, но и в случае надобности могут быть направлены на покрытие бюджетного дефицита. Например, накануне на очередном аукционе Минфин привлек 3,27 млрд грн, из которых 2,6 млрд будут направлены на погашение ранее выпущенных ОВГЗ, включая купонный доход по ним. Эксперты допускают, что в текущем году доходы бюджета могут немного снизиться не только из-за сложной экономической ситуации, но и из-за снижения ставок некоторых налогов. В то же время большинство экспертов ожидают оживления экономической активности в Украине, что связано с преодолением кризиса в Еврозоне и США – это приведет к восстановлению спроса на украинский экспорт. Таким образом, во втором полугодии доходы бюджета могут увеличиться.

Как сообщалось ранее, по информации Минфина дефицит госбюджета Украины по итогам I квартала текущего года составил 4,2 млрд грн, или 8,3% от плана на год. Таким образом, госбюджет сведен с дефицитом на 13,4 млрд грн ниже, чем было запланировано. Доходы сводного бюджета в I квартале составили 106,8 млрд грн, что выше на 8,3%, чем за аналогичный период минувшего года. Как пояснил Минфин, недобор 600 млн грн по итогам первого квартала связан со снижением поступлений НДС с импортных товаров. Законом о Госбюджете-2013 его доходы определены в размере 362,83 млрд грн, расходы – 412,061 млрд грн. Дефицит запланирован на уровне до 50,532 млрд грн.