В Житомире открыли памятник мороженому

Как передает корреспондент УНИАН, памятник в виде символической гранитной чаши с шариками мороженого установило за собственные средства предприятие ПАО "Житомирский маслозавод" на Новом бульваре возле кинотеатра «Октябрь» на газоне напротив так называемой «Скамейки воспоминаний».



«Монументальная скульптурная композиция изготовлена из 4 видов гранита и имеет высоту 3 м 30 см, общий вес скульптуры - 14 тонн. Было трудно найти плотную глыбу гранита два на два метра, из которой должны были изготовить чашу для мороженого, в поисках ее объездили всю Украину", - рассказала УНИАН маркетолог маслозавода Татьяна Хомяк.

По ее словам, "Памятник мороженому зарегистрирован в Книге рекордов Украины. Дипломы за достижение рекорда президенту компании "Рудь" Петру Рудю вручил руководитель проекта "Книга рекордов Украины" Игорь Пидчибий".

На празднике отмечалось, что этот проект памятника победил в открытом конкурсе, который проводило ПАО "Житомирский маслозавод" среди интернет-пользователей. За данную идею автор проекта житомирянин Артем Микитенко получил 10 тыс. грн.

На открытии памятника организатор праздника бесплатно угощал участников мороженым.

В торжествах приняли участие около ста человек - представители руководства маслозавода, власти города и области, школьники, ученики житомирских школ, прохожие, журналисты.

Как сообщал УНИАН, ПАО "Житомирский маслозавод" проводил конкурс на лучший проект памятника мороженому. Работы оценивало жюри, в которое входит руководство ПАО "Житомирский маслозавод", руководство Житомира, главный архитектор Житомира Тарас Борис, другие известны архитекторы и художники.

Справка УНИАН. ПАО "Житомирский маслозавод" является ведущим производителем мороженого и молочных продуктов в Украине.