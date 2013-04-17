В Кабмине обещают удерживать стабильные цены на продукты

Таково мнение экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины.

«На сегодняшний день ситуация стабильна, наблюдается устойчивый рост доходов населения. То есть какой-то кризисной ситуации на продовольственном рынке – я не вижу», - сказала директор департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли Украины Наталья Горшкова.

Есть несколько факторов, которые дают возможность с уверенностью делать положительные прогнозы ценовой стабильности. Так, на украинском рынке достаточное количество продовольственных товаров. В прошлом году был собран большой урожай зерновых - достаточный не только для удовлетворения внутренних потребностей, но даже для наращивания экспорта. Также был очень хороший урожай овощей и фруктов.

«В потребительской корзине продовольственные товары занимают большую долю. Полное удовлетворение внутренних потребностей положительно повлияло на снижение именно продовольственных цен», - отметила Наталья Горшкова.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, хорошее состояние посевов дает основания ожидать значительное повышение урожайности озимых культур в 2013 году, против показателя 2012 года. Так, по состоянию на 5 апреля 2013 с посеянных 8,1 млн. га всходы озимых зерновых получены на 99,6% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 92% (65,8% - в прошлом году), в слабом и сжиженном - 8% (34,2% - в прошлом году).