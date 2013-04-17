В Госкино спохватились, что нет музея

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Независимая Украина до сих пор не имеет отдельного Музея кино, – отметила председатель Госкино Екатерина Копылова. – И это – огромный стыд для страны, которая имеет мощную кинематографическую историю, для страны, на территории которой в 1893 году был сконструирован первый в мире киноаппарат – то есть за два года до того, как это сделали братья Люмьер. Сегодня в Украине есть большое количество кинораритетов, которые хранятся по квартирам кинематографистов, в небольших музеях киностудий, на самих киностудиях. Речь идет о распыленных бесценных фондах, профессиональной обработкой и надлежащим хранением которых никто не занимается. Еще несколько лет – и все может исчезнуть безвозвратно».

В настоящее время основным препятствием для создания Музея экранных искусств является отсутствие помещения. Поэтому участники совещания приняли решение обратиться в Фонд госимущества Украины и в Киевскую горгосадминистрацию за содействием в выделении помещения, где может быть расположен Музей экранных искусств.

Заместитель гендиректора Национального центра Александра Довженко Иван Козленко акцентировал внимание на необходимости немедленного описания фондов киноматериалов, которые хранятся в Государственном Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины (находится в сфере управления КГГА), музее Национальной киностудии художественных фильмов им. Довженко (находится на балансе Министерства культуры), музее Одесской киностудии (находится на балансе Национального союза кинематографистов Украины) с целью их сведения в Единый реестр кинематографического наследия с предоставлением соответствующего защитного статуса, который бы оградил фонды от распыления и уничтожения. Реестр станет основой формирования фондов будущего Музея и создания временных экспозиций.

«Сейчас важнейшая задача – не допустить распыления киноэкспонатов, которые еще остались в Украине: в специализированных киноучреждениях, на реструктуризированных киностудиях, в частных собраниях. Нужно выделение специальных бюджетов для выкупа киноматериалов у частных владельцев, чтобы предотвратить их вывоз из Украины», - сказал И.Козленко.

Во время совещания участники пришли к согласию о целесообразности создания Музея экранных искусств на базе киноархива Национального центра Александра Довженко как его структурного подразделения (после соответствующих изменений в уставе этого предприятия). Фонды фильмотеки, кинолаборатории и архива Центра Довженко составят основу фондов будущего Музея.

В совещании также приняли участие заместители председателя Агентства по вопросам кино Сергей Семкин и Лидия Клименко, начальник Управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Станислав Притула, начальник Управления музейного дела и нормативно-методического обеспечения перемещения культурных ценностей Департамента культурного наследия и культурных ценностей Минкультуры Андрей Гусак, представители Департамента финансово-ресурсного обеспечения Минкультуры, представители Департамента культуры Киевской городской госадминистрации.

Создание Музея экранных искусств предусмотрено отдельным пунктом Указа Президента Украины «О праздновании 120-летия со дня рождения Александра Довженко».